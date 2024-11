Tadej Pogacar krijgt steun van wielerlegende: "Waarom stellen de Fransen zich daar geen vragen over?"

Tadej Pogacar krijgt de laatste tijd steeds meer vragen over doping. Bernard Hinault steunt de wereldkampioen en komt met een opvallende suggestie.

Voor Tadej Pogacar was 2024 een absoluut boerenjaar. De Sloveen mocht maar liefst 25 keer zegevieren en won onder meer Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour en het WK op de weg.

De Sloveen krijgt echter steeds meer vragen over doping. Pogacar was het hele jaar dominant en lijkt in een constante topvorm te verkeren. Voor de concurrentie was het zelfs moeilijk om Pogacar te volgen als hij aanviel.

Bernard Hinault steunt Tadej Pogacar

Onder meer uit Franse hoek wordt er wel eens twijfel geuit over Pogacar. Zelfs Tourbaas Christian Prudhomme wilde zijn hand niet in het vuur steken voor Pogacar. Wielerlegende Bernard Hinault begrijpt dat niet.

"Vaak zijn dat slechts interpretaties, altijd negatief. Dat begrijp ik niet. Waarom stellen we die vragen niet aan Franse topsporters, die á la Pogacar alles winnen in andere sporten? In andere landen bestaan er geen twijfels over hem", zegt hij bij L'Equipe.

"In zijn plaats zou ik al mijn fysiologische gegevens openbaar maken, dat zou iedereen kalmeren", stelt de Fransman nog voor. De kans dat Pogacar dat doet, is klein. De concurrentie zou van die gegevens gebruik kunnen maken om Pogacar zijn zwakke punten te vinden.