Jordi Meeus "serieus geschrokken" van wat hij zag: "Tartte alle verbeelding"

Heel wat renners brengen de winter door in Spanje om daar in warmere omstandigheden te trainen. Maar het noodweer rond de streek van Valencia doet hen ook nadenken.

In België stijgt de temperatuur niet boven de 10 graden Celsius en dus trekken veel renners in de maanden november en december naar Spanje. Daar is aangenaam trainen in de zon en temperaturen rond de 20 graden Celsius.

Maar de voorbije weken werd Spanje getroffen door noodweer. In en rond Valencia vielen 224 doden en is bijzonder veel materiële schade. Onder meer profrenner Jordi Meeus zag met eigen ogen hoe hard het noodweer toesloeg.

Meeus schrikt van impact noodweer in Valencia

Toen Meeus met zijn vriendin onderweg was naar Denia werden ze ter hoogte van Valencia van de autosnelweg gestuurd om hun weg verder te zetten via het centrum. "Wat mijn vriendin en ik daar bij het buitenrijden - ter hoogte van een bedrijventerrein - zagen, tartte alle verbeelding", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Auto's die waren meegesleurd door het water stonden op elkaar gestapeld alsof het speelgoedauto’s waren. "Dat beeld deed ons wel serieus schrikken. Dus ja, de impact van klimaatverandering kan wel degelijk groot zijn", stelt Meeus.

Tijdens zijn trainingen in Denia, waar ook Wout van Aert op dit moment traint, merkt Meeus nog weinig van het noodweer. Alle wegen zijn 100 kilometer ten zuiden van Valencia perfect berijdbaar en hij kan dan ook probleemloos trainen.