Yves Lampaert wil zijn koerstalent direct inruilen voor iets anders: "Moet prachtig zijn"

Yves Lampaert heeft al een mooie carrière bij elkaar gefietst. Toch denkt hij bijlange nog niet aan stoppen met koersen.

Yves Lampaert maakt stilaan deel uit van het meubilair van Soudal-QuickStep. En dat wil hij lang nog blijven. Lampaert zou graag nog een viertal jaar koersen. Zijn carrière is een ware rollercoaster geweest, met ups en downs. Hetgeen hem altijd zal bijblijven is zijn vriendschap met Tim Declercq.

“We ontmoetten elkaar bij Soenens-Construkt Glas en ons pad loopt zo’n beetje gelijk sindsdien: veel samen onderweg, veel lachen en discussiëren. Ik denk niet dat onze band ooit nog verbroken kan worden”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Grote dromen situeren zich vooral op persoonlijk vlak. Zo mag zijn gezin zeker nog groeien, geeft Lampaert mee. “Er mag altijd eentje bij. Twee ook. Als ons dat gegund is tenminste, en de tijd er rijp voor is.”

En ook voor een hobby is er zeker nog tijd over. “Ik heb eerder wel eens gezegd dat ik mijn koerstalent meteen zou inwisselen om te kunnen dansen of zingen. Het moet prachtig zijn om mensen te kunnen raken met je stem of dans.”

“Met zo’n talent laat je iets achter voor anderen, een koersoverwinning blijft toch eerder iets tijdelijks. Maar ik vrees dat het voor mij bij zoiets als paddel of zaalvoetbal zal blijven.”