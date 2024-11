Florian Vermeersch heel ontgoocheld door Lotto Dstny: "Dat het op die manier moest gebeuren..."

Na zo'n zeven jaar bij Lotto Dstny vertrekt Florian Vermeersch (25) straks bij de Belgische ploeg. Blijven bij de ploeg was echter ook geen optie.

Met zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix in 2021 maakte Florian Vermeersch meteen veel indruk bij de profs. De laatste jaren ging het wel wat moeilijker, zijn enige profzege tot nu toe is de Antwerp Port Epic in 2022.

Toch was er veel interesse van heel wat ploegen om Vermeersch binnen te halen. Hij koos uiteindelijk voor UAE Team Emirates, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende. Een doelbewuste keuze.

Vermeersch zal uiteraard meer verdienen dan bij Lotto, maar had nog aanbiedingen van andere ploegen die evenveel betaalden. Maar de beste ploeg ter wereld had nog een gat in hun voorjaarskern. "Dat alles samen… Eigenlijk was het een no-brainer", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lotto bood Vermeersch geen nieuw contract aan

Een verlengd verblijf bij Lotto zat er echter niet in. Vermeersch stelt dat hij altijd super correct behandeld is en de ploeg hem zeer goed ondersteund heeft. "Maar er is één ding waar ik heel ontgoocheld in was."

Er waren onderhandelingen waarin Lotto duidelijk maakte dat ze Vermeersch graag wilden houden, maar uiteindelijk boden ze hem niets aan. "Dat is het enige waar ik een beetje hartzeer van heb, dat het op die manier is moeten gebeuren. Maar kijk, da’s ook koers. Ik kan dat wel plaatsen."