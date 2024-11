Johan Bruyneel streng voor woelwater Tom Pidcock: "Hij moet zich dat écht realiseren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De relatie tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers blijft niet optimaal. Johan Bruyneel wijst vooral naar de Brit zelf als schuldige.

De plooien tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers leken gladgespreken nadat er wekenlang geruchten waren over een transfer naar Q36.5 Pro Cycling. Maar die transfer sprong af en Pidcock blijft dus bij de Britse ploeg.

Toch kon Pidcock zich niet inhouden om opnieuw uit te halen naar zijn ploeg. Johan Bruyneel wijst vooral naar Pidcock zelf als schuldige voor de vertroebelde relatie. ""Ik denk dat hij een probleem heeft met zijn persoonlijkheid", zegt Bruyneel bij THE MOVE.

"Hij is een geweldige wielrenner en een winnaar, maar hij houdt niet van wedstrijden waarin hij niet koerst om te winnen", gaat Bruyneel verder. "Het is niet logisch voor hem, maar hij moet zich echt realiseren dat professioneel wielrennen een teamsport is."

Bruyneel over salaris van Pidcock

"Hij kan zijn grote salaris niet verdienen met alleen maar veldrijden of mountainbike. Hij heeft dat goede salaris, maar met verplichtingen. Verplichtingen om te koersen, om de ploeg te vertegenwoordigen en om deel uit te maken van de ploeg", vervolgt Bruyneel.

"Ik ga niet zeggen dat hij deze situatie creëert, maar voor mij lijkt het er steeds meer op. Over zijn talent wordt niet gesproken, terwijl hij een van de vijf meest getalenteerde wielrenners ter wereld is. Hij wordt betaald voor zijn kwaliteit en zijn potentieel."