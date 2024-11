Tom Pidcock kan het niet laten en is opnieuw scherp voor INEOS Grenadiers: "Moest dat zeggen"

Tom Pidcock blijft dan toch gewoon bij INEOS Grenadiers. De relatie blijft wel bijzonder fragiel, want Pidcock liet zich opnieuw kritisch uit over de ploeg.

Ondanks geruchten over een transfer naar Q36.5 Pro Cycling, waarbij INEOS Grenadiers een deel van het loon wilde betalen, blijft Pidcock dus bij de Britse ploeg. Daar heeft hij nog een contract tot eind 2027.

Pidcock reed dit jaar opnieuw de Tour. Na een 16de plaats in 2022 en een 13de plaats vorig jaar waren er verwachtingen over de Brit. Hij werd dit jaar tweede in de gravelrit, maar kwam in de 14de etappe niet meer aan de start door coronaverschijnselen.

Pidcock over moeilijke Tour de France

"Het was moeilijk. Ik won geen etappe, het team had niet het succes dat ze gewend waren, en het was zwaar", zei Pidcock tijdens Rouleur Live bij Daniel Benson over de Tour. "Ik denk dat een deel van het probleem is dat de verwachtingen de laatste jaren zijn gegroeid."

"Ik kon ze om verschillende redenen niet waarmaken." Pidcock voelde zich onder meer gedwongen om te zeggen dat hij voor het algemeen klassement ging. "Het was wat ik moest zeggen. Ik zeg nooit iets waar ik niet in geloof, maar de afgelopen jaren wist ik niet echt wat ik wilde en zei wat iedereen wilde horen."

Pidcock werd ook gevraagd of de plooien nu gladgestreken zijn tussen hem en INEOS Grenadiers. "Neen. Ik ga niet liegen", zei hij. "We hebben een moeilijk jaar gehad, ik heb een moeilijk jaar gehad. Het is niet wat we wilden. Maar ik zie veel positieve veranderingen."