Jurgen Mettepenningen "heeft heel moeilijk" met nieuwe regels: "Oneerlijke concurrentie"

Vanaf 1 januari wordt Pauwels Sauzen-Bingoal omgedoopt tot Pauwels Sauzen-Cibel Clementimes. Jurgen Mettepenningen begrijpt nog altijd niet waarom hij afscheid moet nemen van Bingoal als sponsor.

Door een wijziging in de gokwetgeving mogen gokbedrijven vanaf 1 januari 2025 niet meer in de naam van sportploegen zitten of vooraan op het shirt staan. En dat was natuurlijk een probleem voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

De ploeg van Jurgen Mettepenningen moest op zoek naar een nieuwe sponsor om minstens het veldritseizoen af te maken. Met Cibel Clementines vond hij die ook, het bedrijf was al aan boord was bij de ploeg en zet een stap vooruit.

Mettepenningen over regels voor gokbedrijven

Mettepenningen begrijpt nog altijd niet waarom gokbedrijven niet meer mogen sponsoren. "De overheid heeft beslist dat Bingoal niet meer actief mag zijn. God mag weten waarom", stelt hij bij Play Sports.

"Bingoal wilde nog jaren bij ons doorgaan en stak ook veel budget in de ploeg. Maar het is niet alleen ons probleem, maar voor de sport tout court. Ploegen die zo'n sponsor hebben, kunnen nu in de problemen komen."

"Maar het blijft bizar. En de Nationale Loterij, wat ook gokken is, is wel nog toegelaten. Dat is gewoon twee maten en twee gewichten. Dat lijkt mij toch oneerlijke concurrentie en daar heb ik het heel moeilijk mee."