Wordt de Tour de France Femmes een doel? Lotte Kopecky komt met eerste reactie

Lotte Kopecky palmde vrijdag al het Gentse Kuipke in en doet dat zaterdag nog eens. Daarna gaat de focus opnieuw naar de weg.

Voor Lotte Kopecky is de tweedaagse vrouwencompetitie tijdens de Zesdaagse van Gent slechts een uitstap na haar lange seizoen op de weg. Ze liet haar fiets drie weken aan de kant staan en ging op vakantie naar Zuid-Afrika.

Na de Zesdaagse van Gent zal Kopecky wellicht opnieuw beginnen trainen voor het nieuwe wegseizoen van 2025. Het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder van 12 tot en met 16 februari laat ze mogelijk wel links liggen.

Kopecky over Tour de France Femmes

Tijdens haar vakantie werd ook het parcours van de Tour de France Femmes voor 2025 voorgesteld. Dit jaar liet Kopecky de Tour links liggen door de Olympische Spelen, in 2025 is Kopecky er wellicht wel weer bij.

Er lijken ook opnieuw kansen te liggen voor Kopecky in de Tour. "Daar moet ik nog concreet over samenzitten met Danny Stam (manager SD Worx-Protime, nvdr). Daar kan ik nog niet veel over zeggen", zei ze bij Sporza.

Wat de plannen worden van Kopecky, is nog niet duidelijk. "Ik denk dat we geen overhaaste beslissingen moeten nemen. We gaan naar elkaar luisteren", besloot ze nog.