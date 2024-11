Lotte Kopecky neemt nu al drastisch besluit: "Zal ik normaal niet doen in 2025"

Lotte Kopecky heeft één groot probleem: ze kan niet snel neen zeggen. Onze landgenote doet werkelijk heel erg veel in de wielrennerij.

Lotte Kopecky houdt het niet enkel bij fietsen op de weg. Onze landgenote houdt ook van baanwielrennen en houdt ook van offroad racen. Al vraagt dat allemaal heel veel van haar.

Kopecky moet het wel toegeven dat het allemaal wat moeilijk en veel wordt bij momenten. “Rust is er inderdaad nog vrij weinig. Ergens ben ik ook wel graag bezig. Je straft me soms meer met een week aan het strand liggen dan met een week op de fiets”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor Kopecky is het vaak moeilijk om op een aanbieding of voorstel om te koersen niet in te gaan. “Tegelijk klopt het wat je zegt. Er zijn veel wedstrijden waar het moeilijk is om 'neen' te zeggen, maar in de toekomst ga ik dat wel vaker moeten doen.”

En dat zal in principe al meteen voor 2025 zijn. Het EK op de piste wordt volgend jaar in Heusden-Zolder gehouden. Die zou wel eens kunnen sneuvelen.

“Om het specifiek op het EK piste van volgend jaar te hebben: de planning is nog niet gemaakt, dus ik zeg niet ja of neen, maar de kans is reëel dat die wedstrijd niet in de planning zal passen.”