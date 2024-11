Bizarre interactie met Pidcock blijft bij, maar fans van Wout van Aert kunnen hun hartje wel ophalen tijdens evenement

Het spreekt voor zich dat de fans van Wout van Aert hun idool veel sterkte en succes wensen bij zijn herstel na zijn valpartijen van het voorbije jaar. Wie bij Rouleur Live aanwezig was, kon wel zijn of haar hartje ophalen.

De voorbije dagen heeft in Londen Rouleur Live plaatsgevonden. Het evenement georganiseerd door het gelijknamige wielermagazine mocht tal van bekende namen uit de wielerwereld verwelkomen. Niemand minder dan Tom Pidcock ging langs en zijn passage in de Engelse hoofdstad zorgde meteen voor een opvallend interview.

Bizar interview met Pidcock

De interviewer stak meteen van wal door de olifant in de kamer te benoemen: de problemen tussen INEOS Grenadiers en Pidcock. "Er is veel gebeurd tussen Tom en de ploeg. Ik twijfel er niet aan dat de pers daar in geïnteresseerd is, maar wij kunnen het daar niet over hebben." Waarna Pidcock zelf aangaf dat de plooien nog niet gladgestreken zijn.

Ze zullen er bij INEOS zelf moeten uitgeraken. Gelukkig heeft het evenement ook iets positief geproduceerd en dat heeft met Wout van Aert te maken. Ook Karl Vassallo was in Londen aanwezig en hij heeft zijn merch met betrekking tot Van Aert stevig kunnen aanvullen. Dat laat de wielerfan in kwestie verstaan op het social mediaplatform X.

@procycletrumps Good to meet you guys at @rouleur show on Friday. Thanks for digging out the WVA card! @WoutvanAert pic.twitter.com/dND8thCJbY — Karl Vassallo (@karlv75) November 16, 2024

Hij is ook de personen achter het wieleraccount Pro Cycling Trumps vrijdag tegengekomen. "Het was goed om jullie te ontmoeten. Bedankt om de WVA-kaart uit te delen!" Een bijhorende foto maakt het ook visueel duidelijk. Daarop is een shirt te zien met 'I love WVA' op en ook het kaartje, met telkens een figuurtje op dat Wout van Aert moet voorstellen.

Veel belangstelling voor wielerevent

Een ticket voor een dagticket voor het evenement kostte 30,95 euro. Donderdag en vrijdag was het telkens helemaal uitverkocht.