📷 Evenepoel en Merlier al met 2025 in het achterhoofd en doen dat in... de Verenigde Staten

Tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel is opnieuw in de Verenigde Staten. De wereldkampioen tijdrijden is daar opnieuw met een doel.

Vorige week ging Remco Evenepoel nog onder het mes voor het verwijderen van zijn wijsheidstanden, maar daar lijkt de tweevoudige olympische kampioen nog weinig last van te hebben. Hij trainde al opnieuw. Zaterdag reed Evenepoel zo'n 60 kilometer in eigen streek nadat hij enkele dagen zijn fiets links had laten liggen. Ondertussen heeft Evenepoel België alweer verlaten en trok hij samen met Tim Merlier naar de Verenigde Staten. Evenepoel en Merlier gingen zondag zo'n 9 kilometer lopen in de buurt van Morgan Hill in Californië om de jetlag wat te verteren. Voor de twee kopmannen van Soudal Quick-Step gaat het echter niet om vakantie. Evenepoel en Merlier in de windtunnel Net als vorig jaar zal Evenepoel naar de windtunnel in het Specialized-hoofdkwartier trekken om daar testen uit te voeren rond kledij, positie en materiaal. De kleinste details kunnen namelijk beslissen over winst of verlies. Het is niet duidelijk hoelang Evenepoel en Merlier in de Verenigde Staten zullen blijven. Vorig jaar koppelde Evenepoel zijn trip naar de VS met een vakantie met zijn vrouw Oumi.