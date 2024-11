Ondanks een monstercontract van 8 miljoen euro per jaar: "Pogacar wordt onderbetaald"

Tadej Pogacar verlengde onlangs zijn contract bij UAE Team Emirates tot eind 2030. De Sloveen zou exclusief bonussen zo'n 8 miljoen euro per jaar verdienen, als is dat voor sommigen niet genoeg.

Tot dit jaar verdiende Tadej Pogacar zo'n 6 miljoen euro per jaar bij UAE Team Emirates. Na zijn boerenjaar brak het team zijn contract open en verlengde het tot eind 2030. En met daarbij een stevige loonsverhoging.

Pogacar zou nu zo'n 8 miljoen euro per jaar verdienen, exclusief bonussen. Daarmee is Pogacar veruit de bestbetaalde renner in het peloton. Van der Poel zou zo'n vier miljoen euro per jaar verdienen, Van Aert 3,5 miljoen euro per jaar.

Toch vindt ex-renner Tejay Van Garderen niet dat 8 miljoen euro per jaar genoeg is voor Pogacar. "Het wordt tijd dat de jongens het respect krijgen dat ze verdienen", zegt de vijfde van de Tour van 2012 en 2014 bij in de podcast Beyond the Podium van NBC Sports.

Van Garderen vindt dat Pogacar onderbetaald wordt

"Tadej Pogacar wordt, als je kijkt naar wat hij de sport als ster brengt, enorm onderbetaald", zegt Van Garderen. "Vergelijk het eens met de NBA. Voor het bedrag dat Pogacar ontvangt, krijg je daar misschien een bankspeler."

"De beste NBA-speler, Steph Curry, krijgt 45 miljoen (dollar, nvdr.) per jaar. Ik begrijp dat het moeilijk is om het te vergelijken, maar toch… Pogacar verdient meer dan Chris Froome en Peter Sagan toen ik nog koerste."

"Zij verdienden misschien vier, vijf miljoen per jaar. Dus ja, dit is een grote stap. Maar dat was in 2012 of 2013. In die tijd was Kobe Bryant de beste basketbalspeler, die toen ongeveer 25 miljoen verdiende. Nu is dat bedrag dus gestegen naar 45 miljoen…"