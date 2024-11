Zal De Clercq renners van Pauwels Sauzen-Bingoal voortrekken? Bondscoach bijt van zich af

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vorige week werd Angelo De Clercq aangesteld al bondscoach veldrijden. Al heeft hij wel een verleden bij Pauwels Sauzen-Bingoal, zal dat een probleem worden?

Na het afscheid van Sven Vanthourenhout als bondscoach was het even wachten op de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Uiteindelijk viel de keuze op Angelo De Clercq, de assistent van Vanthourenhout.

De Clercq kreeg het veldrijden met de paplepel mee als zoon van drievoudig wereldkampioen veldrijden Mario De Clercq. Al zou die band met zijn vader, die werkt voor Pauwels Sauzen-Bingoal ook een probleem kunnen worden.

Ook Angelo De Clercq heeft een verleden bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen. Al countert De Clercq dat argument. "Het is niet zo dat ik rechtstreeks van die ploeg nu bondscoach ben geworden", zegt hij bij Sporza.

Nys verdedigt bondscoach De Clercq

De Clercq verliet Pauwels Sauzen-Bingoal al zes jaar geleden, wat al een hele tijd geleden is. "Ik zie er geen probleem in", zegt De Clercq nog. Ook Sven Nys, van concurrent Baloise Trek Lions, ziet geen probleem.

Volgens Nys is bondscoach De Clercq verstandig genoeg om daarboven te staan. "Hij zal zijn keuzes neutraal maken en het hoeft geen negatief verhaal te zijn dat hij de zoon is van iemand die verbonden is aan een team."