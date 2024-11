Wanneer maakt Wout van Aert zijn crossprogramma bekend? Visma-Lease a Bike onthult datum

Wanneer duikt Wout van Aert opnieuw het veld in? Het is een vraag die al weken wordt gesteld, maar er lijkt toch snel duidelijkheid over te komen.

Zondag start de Wereldbeker veldrijden, maar zonder Wout van Aert of Mathieu van der Poel. De UCI besliste om de Wereldbeker later te laten starten om de twee in meer manches aan de start te krijgen, maar dat lijkt dus niet te werken.

Van Aert en Van der Poel kijken vooral naar zichzelf en trekken zich weinig aan van de Wereldbeker. Als ze straks crossen, dan zal dat zijn in functie van het voorjaar op de weg. En om te scoren op het WK veldrijden.

Programma Wout van Aert

Van Wout van Aert weten we sinds het EK veldrijden begin november dat hij na de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike opnieuw het veld induikt. Dat is op 19 december, over exact een maand dus. Nieuws over een programma is er echter nog niet.

"Het besluit omtrent zijn programma volgt na zijn stage in Spanje; dat zal begin december zijn", zegt een woordvoerder van Visma-Lease a Bike aan WielerFlits. Over twee weken moet er dus duidelijkheid zijn.

Drie veldritten lijken kans te maken om Wout van Aert voor het eerst dit seizoen aan de start te krijgen. Dat zijn de Wereldbekers van Hulst (21 december) en Zonhoven (22 december) of de Superprestige in Mol (23 december).