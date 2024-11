Maakte Patrick Lefevere de juiste beslissingen? "Soudal Quick-Step is een van de winnaars"

Soudal Quick-Step ziet er in 2025 opnieuw een beetje anders uit. Zo vertrekken er wel wat renners bij de ploeg van Patrick Lefevere.

De grootste namen die vertrekken bij Soudal Quick-Step zijn Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. De twee tekenden in 2021 een nieuw contract voor drie jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere na goede prestaties.

Alaphilippe werd in 2021 voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de weg, Asgreen had in het voorjaar de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Maar de twee konden hun stevige contract nooit waarmaken.

Daarnaast vertrekken ook Gianni Moscon (Red Bull-BORA-hansgrohe), Fausto Masnada (Astana) en Jan Hirt (Israel-Premier Tech) bij Soudal Quick-Step. Ex-renner Bobbie Traksel vindt dat Soudal Quick-Step er goed aan deed om de vijf te laten vertrekken.

Traksel over vertrekkers bij Soudal Quick-Step

"Ik denk eigenlijk dat Soudal Quick-Step een van de winnaars is", verwijst hij bij Kop over Kop naar de transferperiode. "Julian Alaphilippe vertrekt en dat is een verlies. Dat vinden ze jammer, maar het is goed voor hem om naar een nieuwe ploeg (Tudor, nvdr) te gaan.

"Kasper Asgreen (die naar EF Education EasyPost vertrekt, nvdr.) werd de afgelopen jaren overbetaald en er zijn geen grote verliezen met het vertrek van Masnada, Hirt en Moscon", stelt de Nederlander nog.