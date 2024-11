Veel lof voor wat Soudal Quick-Step en Patrick Lefevere doen: "Als je dat vergelijkt..."

Soudal Quick-Step liet met Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen grote namen gaan. Maar de ploeg van Patrick Lefevere pakt ook uit met enkele stevige nieuwkomers.

Met Alaphilippe, Asgreen, Masnada, Hirt en Moscon nam Soudal Quick-Step afscheid van vijf renners. De ploeg mocht ook zeven nieuwkomers verwelkomen, de ploeg in 2024 had nog twee plaatsen over. "Als je dat vergelijkt met de nieuwkomers", zegt ex-renner Bobbie Traksel bij Kop over Kop.

Die nieuwkomers zijn Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe), Hayter (INEOS Grenadiers), Van Gestel (TotalEnergies), Eenkhoorn (Lotto Dstny), V. Paret-Peintre (Decathlon-AG2R), Garofoli (Astana) en Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo).

Goede transfers van Soudal Quick-Step

"Ethan Hayter is een fantastisch goede renner, die weg moest bij INEOS Grenadiers. Hij komt bij een ploeg waar hij zich zal kunnen vinden. Valentin Paret-Peintre is een van de jongens waar we veel naar hebben gekeken en Schachmann keert terug naar het oude nest."

"Dries Van Gestel heeft de afgelopen jaren met zijn Franse ploeg altijd deelgenomen aan de klassiekers. Hij is niet te onderschatten en hetzelfde geldt voor Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)", stelt Traksel.

De Nederlandse ex-renner is dan ook bijzonder positief over het team van Soudal Quick-Step voor 2025. "Ik zie echt, als je naar het totaalplaatje kijkt, een heel goed uitgebouwd team."