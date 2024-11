📷 Geen goed teken? Van Aert komt met (een beetje) zorgwekkende foto van zijn gehavende knie

Wout van Aert is druk in de weer in zijn voorbereiding. Lopen en fietsen moeten de basis leggen voor zijn crossseizoen en het nieuwe jaar.

Wout van Aert laat de voorbije weken meer dan eens van zich zien en horen. Dat doet hij met allerlei foto’s en zo op sociale media en op Strava. Deze week verraste hij nog met een weinig geruststellende quote op Strava, al lijkt die een andere reden te hebben. Ook zijn recente foto op Instagram doet toch niet zo veel goeds bij de fans. Van Aert postte een foto na een ritje van 150 kilometer rond Denia en Calpe. Dat werkte hij af in om en bij de vijf en een half uur. “Afwas vermeden”, zet hij erbij. Al moest Van Aert na die tocht wel in de zetel bekomen. Dat deed hij met een brace om de knie, dat verbonden lijkt met de elektriciteitstoevoer. “Post training recovery”, schrijft onze landgenoot erbij. Het is duidelijk dat de knie hem nog altijd de nodige zorgen geeft. Instagram