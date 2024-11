Strategie van Visma Lease a Bike richting Tour: Eén grote vraag blijft nog onbeantwoord

De wielerploegen pikken stilaan weer de draad op voor het nieuwe seizoen. Heel wat teams gaan in december voor het eerst op stage.

De meeste renners zijn individueel al begonnen aan hun voorbereidingen voor het nieuwe wielerjaar. Vanaf december wordt er ook op het niveau van het team gewerkt.

Het is uitkijken of Visma Lease a Bike dit jaar opnieuw een gooi kan doen naar eindwinst in de grote rondes. De vraag is of ze kunnen wedijveren met Team Emirates en Tadej Pogacar.

“Bij UAE moest er op rondevlak natuurlijk niet zoveel gebeuren”, zegt Jan Bakelants aan Het Laatste Nieuws. “En merk je dus een logische status quo. Pogacar kon zijn cruciale pionnen stuk voor stuk behouden.”

Qua transfers heeft Visma Lease a Bike niet veel versterking binnengehaald, al is het voor Bakelants ook duidelijk dat dit niet de weg is die ze moeten kiezen.

“De grote (Tour)concurrent verloor geen renners waarvan je denkt: ‘oei, zonde’. En is anderzijds niet meteen dichter gekomen bij de ploeg uit de Emiraten. Maar ze moeten die stap ook niet realiseren via transfers, wel met extra wetenschappelijke bagage en knowhow.”

Het was op die manier dat de ploeg van Wout van Aert erin slaagden om de Tour van 2022 en 2023 te winnen. Het is duidelijk wat de doorslag gaf in 2024.

“UAE nam opnieuw de bovenhand. In de eerste plaats vooral dankzij Pogacar zelf, die getalenteerder is dan Jonas Vingegaard (27). Maar ook door hun mogelijkheid om financieel iets verder te gaan in de omkadering van de beste wielrenner ter wereld.”

Er rest dan ook één vraag voor 2025: is wat Visma Lease a Bike doet genoeg om de rol van UAE opnieuw over te nemen?