Belgisch toptalent Fleur Moors (19) neemt een ingrijpende beslissing

Fleur Moors (19) is een van de toptalenten van het Belgische vrouwenwielrennen. Moors heeft nu beslist om alles op het wielrennen te zetten.

Zowel op de weg als in het veld is Fleur Moors een topper. Op de weg werd ze 6de op het BK tijdrijden en vierde op het BK op de weg. In drie 1.1 wedstrijden eindigde Moors ook telkens in de top tien en dat tussen allemaal profs.

Ook in het veld doet Moors het goed, hoewel ze altijd bij de profs moet rijden. In zes crossen dit seizoen eindigde ze vijf keer in de top tien. In Overijse en Hamme kwam Moors zelfs de beste Belgische over de streep.

Moors zet studies stop

Moors kon dit seizoen zonder blessures aanvatten en dat levert dus meteen resultaten op. Maar Moors maakte nog een andere beslissing die impact heeft op haar prestaties. Ze besliste om haar studies stop te zetten.

"Ik heb de studieboeken aan de kant geschoven omdat de studierichting (voedings- en dieetkunde, nvdr.) me niet echt lag", zegt Moors bij Het Nieuwsblad. Moors moest ook iedere vrijdag naar de hogeschool in Kortrijk, wat een moeilijke verplaatsing was.

"Ik kijk het nu een jaar aan en zal in de zomer beslissen of ik de combinatie wielercarrière-studeren opnieuw oppik", stelt Moors nog. Als afleiding van het wielrennen heeft Moors zich nu op tekenen gestort.