Geen zege voor de zandspecialist in Wereldbeker Antwerpen: Laurens Sweeck onthult wat er fout liep

In het zand van Antwerpen heeft Laurens Sweeck geen vierde zege van het seizoen kunnen boeken. Hij ging wel goed van start, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen Eli Iserbyt.

Als specialist in het zand werd Laurens Sweeck als favoriet naar voren geschoven voor winst in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen. In de eerste ronde zette Sweeck de rest onder druk, maar wegrijden lukte niet.

Alles bleef tot halfweg de wedstrijd samen en dan versnelde Eli Iserbyt. De Belgische kampioen sloeg meteen een kloofje, waar ook Sweeck geen antwoord op had. Hij moest uiteindelijk vrede nemen met plek twee.

Sweeck tevreden met plaats twee in Antwerpen

"Uiteindelijk ben ik wel tevreden met de tweede plaats. Ik denk dat de beste wel gewonnen heeft, ik had niet echt een antwoord op de aanval van Iserbyt halfweg de wedstrijd. En dat moet ik tevreden zijn met plek twee."

"Ik had gewoon even een slecht moment", verwijst Sweeck naar de aanval van Iserbyt. "Ik trapte niet echt op mijn adem, maar ik moest wel mijn eigen tempo zoeken. Het tempo van Iserbyt was net te snel voor mij en dan is het moeilijk om het gat nog dicht te rijden."

In de laatste ronde werd het nog een strijd tussen Sweeck en Vanthourenhout om de tweede plaats, maar Vanthourenhout reed lek en moest wisselen van fiets. "Pech rijdt ook altijd mee en uiteindelijk valt het dan in mijn voordeel."