Paul Herygers kan maar één conclusie trekken over wereldkampioene Fem van Empel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wereldkampioene Fem van Empel heeft er een perfect weekend opzitten in het veld. Na Kortrijk zaterdag won ze zondag ook dominant in Antwerpen.

Na het EK veldrijden op 3 november nam Fem van Empel even een pauze om op stage te gaan. Zaterdag in Kortrijk maakte ze haar comeback met een zege en die lijn trok ze zondag ook door in Antwerpen.

In de eerste manche van de Wereldbeker ging Van Empel goed van start, in tegenstelling tot Brand en Alvarado. Schreiber was wel goed van start gegaan en kon Van Empel lang volgen, maar moest toch de rol lossen.

Van Empel reed onbedreigd naar de zege in Antwerpen, Brand eindigde tweede op 31 seconden, Schreiber werd derde op 1'11". De wereldkampioene lijkt opnieuw een uitstekende vorm te pakken te hebben.

Herygers ziet dominante Van Empel

Dat stelde ook Paul Herygers vast. "Ik zie een andere Van Empel. Met haar stage al achter de rug heeft zij een streepje voor op Brand en Alvarado." De Wereldbeker in Sardinië (8 december) slaat Van Empel over om opnieuw op stage te gaan.

"Dan moet je er geen tekeningetje bij maken. Zij zit in de flow en heeft bijna alle troeven in handen. Dan moet je zelfs niet kunnen kaarten en niet kunnen crossen als je gewoon beter bent", besloot Herygers nog.