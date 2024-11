Wereldbeker van start zonder Van Aert en Van der Poel: Flanders Classic reageert helder

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Wereldbeker gaat straks van start in Antwerpen, maar zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ook voor Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, blijft het gissen.

Het is al 24 november, maar toch gaat de Wereldbeker pas nu van start. Flanders Classics hertekende de kalender en balt de twaalf manches van de Wereldbeker nu op een periode van twee maanden tijd.

Al moet de Wereldbeker het (voorlopig) wel doen zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Over hun programma in het veld is nog niets bekend, ook voor Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, blijft het gissen.

Van den Spiegel over Van der Poel en Van Aert

"Het is nooit moeilijker geweest dan dit jaar om dat te weten te komen", zegt Van Den Spiegel bij Sporza. "Ik denk dat zij al genoeg hun strepen verdiend hebben om zelf te mogen bepalen wanneer ze dat doen."

Al kijken velen natuurlijk wel uit naar de terugkeer van Van der Poel en Van Aert in het veld, ook Van Den Spiegel. "Ik denk dat zij zelf het beste weten wanneer dat zal zijn. Wij hopen natuurlijk dat dat zo vroeg mogelijk is. We zullen het wel zien."

Er wordt verwacht dat Van der Poel en Van Aert in het weekend van 21 en 22 december terugkeren. Dan staan in Hulst en Zonhoven de vijfde en de zesde manche van de Wereldbeker op het programma.