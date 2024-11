Bart Wellens windt er geen doekjes om en is streng voor Thibau Nys na wanprestatie

Thibau Nys kwam er in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen niet aan te pas. De Europese kampioen bolde uiteindelijk als twaalfde over de streep.

Vorige week in Merksplas en Hamme viel Thibau Nys naast het podium, maar daar waren excuses voor. In Merksplas schonk hij de derde plaats weg aan ploegmaat Van der Haar, in Hamme ging Nys in de slotronde stevig tegen de grond.

Zaterdag liet Nys de Exact Cross in Kortrijk schieten en zette hij alles op de Wereldbeker in Antwerpen. Maar het werd dus een teleurstellende twaalfde plaats. Bart Wellens schrok daar toch stevig van.

"Thibau was gewoon niet goed genoeg", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Volgens Nys lag het ook aan het parcours, zand is moeilijk voor hem. "Pff, als je dat op voorhand denkt, waarom kom je dan naar Antwerpen?", stelt Wellens.

Nys kan hoge verwachtingen Wellens niet invullen

De tweevoudige wereldkampioen is er zeker van dat Nys wel door het zand kan rijden en dat hij alles kan compenseren met zijn kracht. De Europese kampioen had voor Wellens altijd beter moeten doen dan de twaalfde plaats.

"Misschien ben ik wat streng, maar dit was een ondermaatse prestatie van Thibau. Hij had zondag goed moeten zijn, geen excuses." Wellens vindt het vreemd dat Nys de ene week wel top is en de andere week niet.

Nys heeft voor Wellens nog te veel slechte dagen. En om zijn 'probleem' in het zand op te lossen heeft Wellens ook al een oplossing: een zandbak aanleggen in de tuin van vader Sven. Het legde Eli Iserbyt geen windeieren.