Opvallende Belgische afwezige in tweede manche van de Wereldbeker in Dublin

Belgian Cycling heeft de selecties voor de tweede manche van de Wereldbeker in Dublin bekendgemaakt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn er afwezigen.

Zondag werd in Antwerpen de eerste manche van de Wereldbeker afgewerkt. Komende zondag staat al meteen de tweede manche op het programma in de Ierse hoofdstad Dublin. Daar verdedigt Eli Iserbyt zijn leidersplaats.

Naast Iserbyt zijn ook Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Thibau Nys, Joran Wyseure, Jens Adams, Toon Aerts, Gerben Kuypers, Victor Van De Putte en Daan Soete van de partij in Ierland zondag.

Geen Vandeputte en Cant in Dublin

Opvallende afwezige is dus Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), hij werd in Antwerpen nog vijfde in de eerste manche. Vandeputte verkiest een stage in Spanje boven de wereldbekercross in Dublin.

Dit seizoen stond Vandeputte al in veertien crossen aan de start, niemand doet beter. En Vandeputte was ook nog eens bijzonder consistent, slechts twee keer eindigde hij niet in de top vier. Nu is het dus tijd voor wat training.

Bij de vrouwen ontbreekt Belgisch kampioene Sanne Cant. Zaterdag werd Cant nog vierde in Kortrijk, zondag pas 19de in Antwerpen. Ook vorig jaar liet Cant de Wereldbeker in Dublin schieten om te trainen.