Gaat Van Empel Van der Poel en Van Aert achterna? "Denk ik nu al aan"

Wereldkampioene Fem van Empel zal dit seizoen iets minder in het veld te zien zijn. De Nederlandse verlegt haar focust dan ook meer naar de weg.

Vorig seizoen reed Fem van Empel 21 wedstrijden in het veld, waarvan ze er 19 won. Dit seizoen zit de wereldkampioene aan acht crossen en staan er nog twaalf op haar programma, waardoor ze aan twintig moet komen.

Van Empel rijdt behalve de manche in Sardinië nog de volledige Wereldbeker en het WK veldrijden. Ook de X²O Badkamers Trofee in Herentals op 14 december staat nog op het programma van de wereldkampioene.

Van Empel gaat Van der Poel en Van Aert achterna

Net als Van Aert en Van der Poel wil Van Empel haar focus meer verleggen naar de weg. Dit jaar reed Van Empel 24 koersdagen op de weg, in de Waalse Pijl werd ze knap achtste. Van Empel debuteerde ook in de Tour.

"Er zijn in de cross een paar hoofddoelen waar ik op mijn best wil zijn, maar ik denk misschien ook al aan volgend wegseizoen", stelt Van Empel duidelijk bij WielerFlits. Daarom last ze soms ook een pauze in, zoals na het EK.

Van Empel kiest haar wedstrijden in het veld uit omdat ze ondertussen ook wil trainen als voorbereiding op het wegseizoen en ook fris wil blijven. "Ik zal niet superveel te zien zijn, maar het zullen alsnog genoeg crossen zijn", stelt de wereldkampioene nog.