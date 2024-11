'Geen Red Bull-BORA-hansgrohe? Nieuwe ploeg komt op de proppen met voorstel voor Van Gils'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Waar ligt de toekomst van Maxim Van Gils? Wellicht niet bij Lotto Dsnty, maar misschien ook niet bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Zo'n anderhalve maand voor de start van het nieuwe seizoen is het nog altijd niet duidelijk bij welke ploeg Maxim Van Gils in 2025 zal rijden. Hij onderhandelt samen met zijn management over een vertrek bij Lotto Dstny.

Volgens Van Gils verliepen die gesprekken "heel positief", verklaarde hij bij VTM Nieuws. En "dat beide partijen als goeie vrienden tot een mooie uitkomst zullen komen", voegde Van Gils er ook nog aan toe.

Trekt Van Gils naar Astana?

Van Gils zou een voorstel van Red Bull-BORA-hansgrohe op zak hebben, maar of zijn toekomst daar ook ligt is niet duidelijk. Astana zou een nieuw en financieel beter voorstel op tafel hebben gelegd voor Van Gils.

De Kazachse ploeg heeft dringend UCI-punten nodig om eind 2025 niet te degraderen uit de WorldTour. Als Van Gils net als dit jaar zo'n 2500 UCI-punten scoort, dan zou dat al een grote stap richting de redding van Astana betekenen.

Met het Chinese XdS-Carbon Tech heeft Astana vanaf volgend seizoen ook een nieuwe geldschieter, die het budget stevig zal optrekken. Een renner als Van Gils komt niet vaak op de markt en dus opportuniteit voor Astana.