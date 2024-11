Johan Bruyneel kiest een verrassend hoogtepunt van 2024: "Dat was krankzinning"

Tadej Pogacar won dit jaar voor de derde keer de Tour de France. Zijn grote concurrent Jonas Vingegaard werd tweede, maar Johan Bruyneel is niet vergeten dat Vingegaard een zware revalidatie achter de rug had.

De voorbije twee jaar versloeg Jonas Vingegaard Tadej Pogacar in de Tour, nadat hij in 2021 ook al tweede was geworden. Dit jaar moest de Deen opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats, na Tadej Pogacar.

Maar Vingegaard was in april ook zwaar gevallen in de Ronde van het Baskenland. De Deen lag zo'n tien dagen in het ziekenhuis en begon dan ook aan een race tegen de klok om fit te zijn voor de Tour de France.

Bruyneel onder de indruk van comeback Vingegaard

"In mijn ogen was hij niet honderd procent in de Tour de France, hoewel zijn niveau vertelde dat hij een van zijn beste prestaties ooit leverde in de Tour de France", zegt Johan Bruyneel bij The Move.

"Het is voor mij dan ook een van de hoogtepunten van het jaar. Zijn comeback van zo'n vreselijke val, waarbij hij onder meer klaplong en meerdere breuken opliep. En dan zo terugkeren in de Tour... In het eerste deel van de ronde was hij redelijk gelijkwaardig aan Pogacar."

"Dat hij op Plateau de Beille zo'n hoog niveau haalde, was voor mij zonder meer een van de hoogtepunten van het seizoen. Dat was gewoon krankzinnig", stelde Bruyneel nog. Pogacar won de rit, Vingegaard kwam zo'n minuut later binnen.

