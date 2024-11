Tourbaas Prudhomme komt met opmerkelijk voorstel, ploegmanager reageert furieus

Er waren de zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland, die heel wat toppers trof. Onder Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel lagen toen een tijdje in de lappenmand.

Daarnaast was er ook het overlijden van Muriel Furrer tijdens het WK in Zürich. Al deze incidenten gebeurden in een afdaling en daar ligt volgens Tourbaas Christian Prudhomme dan ook het grote gevaar.

"Naast het gedrag van de renners en het werk van de organisatie, is het absoluut noodzakelijk om de snelheid te verminderen richting fatsoenlijke cijfers", zei Prudhomme op de jaarlijkse vergadering van de AIOCC, de overkoepelende organisatie van wielerwedstrijden.

"De renners gaan te snel. Hoe sneller ze gaan, hoe groter het risico is en hoe groter het gevaar voor henzelf en anderen wordt", stelde de Fransman nog. Maar het beperken van snelheid wordt door Jonathan Vaughters (EF Education-EasyPost) meteen afgeschoten.

"MakeRacingSlowAgain. Het is ongelofelijk frustrerend om te zien hoe deze bobo's, die niet eens op een driewieler hebben gekoerst, miljoenen euro's winst maken over de rug van anderen om vervolgens de schuld omtrent veiligheid bij de renners te leggen."

To be less glib: It is absolutely infuriating to me how these fat cats, who have never raced so much as a child’s tricycle, turning tens of millions in profit off the backs of others; squarely throw the blame of safety issues in cycling on the riders. https://t.co/xsZ7MENoHk