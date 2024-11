Axel Merckx stelt deadline voor in zaken als die van Maxim Van Gils

Maxim Van Gils gaf zijn ontslag bij Lotto Dstny. Daarvoor moet hij een afkoopsom betalen, maar daarna is hij helemaal vrij.

Maxim Van Gils is in onderhandeling met Lotto Dstny om zijn vertrek bij de Belgische wielerploeg te regelen. Daarna kan hij aan de slag bij gelijk welke andere ploeg.

“Net als in het voetbal slagen de rijkste teams er altijd in om de beste renners aan te trekken”, zegt Axel Merckx in La Dernière Heure. Als dit de normale gang van zaken wordt, dan zullen veel kleinere ploegen in moeilijkheden komen. Met alle gevolgen van dien.

“Ik heb ook gemerkt dat de ethiek niet meer hetzelfde is als 10 of 15 jaar geleden en dat er minder solidariteit is tussen de ploegen”, gaat Merckx verder.

Hij stelt dan ook voor om de transfermarkt te reguleren. Zeker de timing is een groot probleem. “We zitten eind november en om een renner als hij te verliezen, zonder de mogelijkheid om de situatie te keren, is zeer schadelijk voor Lotto.”

Zelfs met financiële compensatie komt de ploeg daardoor in de moeilijkheden. Merckx zou een deadline invoeren, dat dergelijke acties enkel kunnen voor 1 november.