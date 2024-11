Lotto Dstny schept duidelijkheid nadat Jarno Widar samenwerking met trainer stopzet via WhatsApp

Jarno Widar had een groot deel van zijn succes te danken aan trainer Danny Stevens. Die kreeg echter een berichtje dat hij niet langer met Widar samenwerkt.

Stevens kreeg via Whatsapp een berichtje van Widar dat de samenwerking stopt. “Dit had ik niet zien aankomen”, reageert Stevens bij Het Nieuwsblad. “Vorig seizoen was er geen probleem. En enkele dagen voor ik het bewuste appje van Jarno ontving, was er nog geen vuiltje aan de lucht.”

“In zijn bericht meldde Jarno dat hij de samenwerking met mij zou stopzetten. Een tekstje dat volgens mij niet door Jarno was geschreven. Toen ik antwoordde dat ik deze manier van communicatie absoluut niet oké vond, kreeg ik wat later telefoon van iemand van de ploeg.”

Stevens wil enkel van Widar duidelijkheid krijgen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. De man is er echt kapot van dat het zo moest lopen, maar sluit het hoofdstuk af.

Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto Dstny, wil enkele zaken duidelijk stellen. “De beslissing om te breken met Danny komt voor 100 procent van Jarno zelf. We hebben hem, in tegenstelling tot wat blijkbaar Danny denkt, niet gepusht.”

“Trouwens, ikzelf heb enkel via onze trainer Olivier Delaey vernomen dat Jarno niet meer met Danny aan de slag zal gaan. Hij is van onze kant uit zeker niet verplicht om met onze trainers te werken. Er zijn trouwens nog meerdere renners in ons team die een eigen trainer hebben.”

Stevens weet niet wat de plannen van Lotto Dstny zijn. “Wat ik wel zeker weet, is dat Jarno een jongen is die goed moet begeleid worden. Ik hoop dat mijn opvolger ook de juiste handvatten vindt. Want dat is bij een renner als Jarno echt wel nodig. Hoe jammer zou het zijn, mocht zo’n supertalent verloren gaan.”