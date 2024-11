Zo tragisch! Ouders doen hun relaas nadat Tuur Hancke overlijdt op zijn 19de verjaardag

Nog een heel leven had Tuur Hancke voor zich. Maar daar kwam plots abrupt een einde aan.

Afgelopen maandag ging Tuur Hancke nog naar school in Gent, maar omdat hij zich niet goed voelde keerde hij terug naar zijn kot. Hij belde zijn ouders op en dacht dat hij een kou had gevat door daags voordien in de regen te mountainbiken.

Hij trok naar de dokter en die dacht dat het om een griepje ging. Hij nam een Dafalgan, maar zijn toestand verergerde, waarna hij zijn moeder opbelde. Zij vertrok naar Gent om te kijken wat er met haar zoon scheelde.

“Ze schrok enorm: De toestand van Tuur was zienderogen achteruit gegaan. Hij was enorm zwak en kon amper op zijn benen staan. De ziekenwagen is hem komen halen en in het UZ Gent kreeg hij meteen antibiotica en de beste zorgen. Het leek even te beteren”, vertelt de vader van Tuur aan Het Nieuwsblad.

Maar dat was van korte duur. De jongeman ging in shock en een voor een vielen zijn organen uit. “De reanimatie werd opgestart terwijl ik samen met Tuurs broer en zus naar het ziekenhuis reed. Daar is hij om 2 uur overleden.”

“De enige troost is dat mijn vrouw altijd bij hem gebleven is en wij kort nadien nog afscheid konden nemen”, klinkt het nog. “Dit voelt aan als een grote machteloosheid: iedereen deed wat kon maar het mocht niet baten. Het vermoeden is dat acute meningitis of hersenvliesontsteking Tuur fataal werd.”