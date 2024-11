BREAKING: Lotto Dstny bevestigt het vertrek van Maxim Van Gils en komt met statement

Maxim Van Gils en Lotto Dstny hebben een akkoord gevonden over het vertrek van de 24-jarige renner. Na zeven jaar verlaat Van Gils het Belgische team.

Zo'n kleine twee weken geleden dropte Maxim Van Gils een bom in de wielerwereld. Hij wilde zijn contract bij Lotto Dstny verbreken, ondanks dat hij dat pas in maart van dit jaar had verlengd tot eind 2026.

Er werden gesprekken gestart met Lotto Dstny over een vertrek van Van Gils en dat is nu officieel, dat heeft het team bekendgemaakt in een statement. CEO Stéphane Heulot reageerde ook op het vertrek van Van Gils.

"Het is jammer dat we uit elkaar gaan, maar we zijn tot een wederzijdse overeenkomst gekomen met Maxim en zijn management A&J All Sports en ik ben blij dat we deze zaak nu kunnen sluiten. Als deze verandering hem gelukkiger maakt en hem helpt om te blijven groeien, zullen we hem niet in de weg staan."

Ook Van Gils reageerde op zijn vertrek bij Lotto Dstny. "Zeven jaar bij deze ploeg is een lange periode. Ik koester zoveel mooie herinneringen. Ik ben Lotto erg dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven om prof te worden.

Dankzij dit team en deze sponsors kon ik uitgroeien tot de renner die ik vandaag ben. Ik zal altijd met een glimlach terugkijken op deze periode. Ook al rijd ik volgend jaar in een andere trui, ik zal mijn tweede familie nooit vergeten."