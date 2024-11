Michael Vanthourenhout zet Christoph Roodhooft nogmaals op zijn plaats na stevige kritiek

Afgelopen weekend pakte Pauwels Sauzen-Bingoal twee zeges met Eli Iserbyt in Kortrijk en Antwerpen. Ook Michael Vanthourenhout deed het goed met twee keer een derde plaats.

De druk op Pauwels Sauzen-Bingoal steeg de afgelopen weken, want de ploeg van Jurgen Mettepenningen had nog maar twee keer gewonnen. Iserbyt won in Heerderstrand, Vanthourenhout in Ardooie.

Afgelopen weekend wilde de ploeg daar iets aan veranderen. Vanthourenhout en Iserbyt speelde vooral in Kortrijk goed het ploegenspel, ook in Antwerpen was dat het geval. En daar kwam wel wat kritiek op.

Vanthourenhout wijst Roodhooft terecht

"Die mannen van Mettepenningen hinderen voortdurend de andere renners. Een droevige manier om sport te bedrijven", zei Christoph Roodhooft tijdens de cross in Kortrijk. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal begrepen ze daar weinig van.

Vooral naar Vanthourenhout, die in Kortrijk Vandeputte en Michels gehinderd zou hebben, werd er gewezen. "Ik zou niet weten wat we hebben misdaan", zegt Vanthourenhout nu bij Het Nieuwsblad.

"Om weg te rijden moet je ook beter zijn zoals Eli twee dagen toonde. Het is niet met enkel af stoppen dat je ploegmakker zomaar kan winnen. Wij worden tenslotte betaald om het beste van onszelf te geven", stelt Vanthourenhout nog.