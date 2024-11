Na voorbereiden klassiekers: Wout van Aert nu bezig met het wegwerken van datgene dat hem weghoudt van de cross

Het is voorlopig nog wachten op de terugkeer in de cross van Wout van Aert. Visma-Lease a Bike heeft al uitgelegd waarom die er misschien later komt dan verwacht.

Zijn ploeg heeft laten weten dat hij door de knieblessure die hij opliep in de Vuelta enige tijd last heeft ondervonden bij het lopen. Daardoor is er sprake van een loopachterstand. Een stevige loopinspanning kunnen leveren, is tijdens het veldrijden wel van optimaal belang. Daarom zou Van Aert de komende weken inzetten op het wegwerken van die loopachterstand.

Van Aert is nu alvast begonnen met het nakomen van die belofte. Eerst ging de aandacht wel naar iets anders, want hij heeft een paar dagen in het gezelschap van ploegmaats ook 'verkenningen' van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gedaan. Al waren dat eerder materiaaltests en hierbij vielen de GRAVAA-wielen alvast op.

Van Aert houdt korte fietstocht in eigen regio

Uit het Strava-account van Van Aert blijkt dat hij na die materiaaltests voor de klassiekers de focus heeft kunnen verleggen. Dat deed hij eerst met een fietstochtje van ruim 40 kilometer in eigen regio. "Een korte stop thuis", noemt hij het zelf. Dit heeft de renner van Visma-Lease a Bike woensdag nog bijna een uur en een kwartier op de fiets gehouden.

Donderdagochtend vertoefde Wout van Aert dan weer in Nederland. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om vroeg op te staan en meteen naar zijn loopschoenen te grijpen. In de omgeving van 's Hertogenbosch heeft hij een looptocht afgewerkt van net geen 7 kilometer. Dit deed Van Aert in 33 minuten en 9 seconden.

Stap 1 richting terugkeer Van Aert naar de cross

De eerste stap naar het wegwerken van de loopachterstand en de terugkeer naar het veldrijden is zo meteen gezet.