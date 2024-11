'Moet Wout van Aert terugkeer uitstellen? Dit probleem houdt hem mogelijk langer weg uit de cross'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert leek na 19 december opnieuw het veld in te duiken. Maar door een achterstand staat er nu een vraagteken achter die datum.

De individuele stage van Wout van Aert in Spanje zit er op, normaal gezien zou hij deze week samen zitten met Visma-Lease a Bike om zijn crossprogramma te bespreken. De vraag is echter of dat wel al kan.

Het plan was dat Van Aert na 19 december, na de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike, zou terugkeren naar het veld. Volgens Het Laatste Nieuws is het echter de vraag of Van Aert dan al zal terugkeren.

Knie nog altijd een probleem voor Van Aert

Van Aert heeft namelijk een loopachterstand opgelopen. De knieblessure die hij opliep in de Vuelta begin september, bezorgt Van Aert nog altijd last bij het lopen. Niet ideaal voor een veldrijder natuurlijk.

De komende veertien dagen zou Van Aert extra inzetten op loopoefeningen en -trainingen. Die tests zullen bepalen wanneer hij kan gaan crossen. De periode van 19 december wordt dus nog niet helemaal uitgesloten.

In het weekend van 21 en 22 december staan de Wereldbekers van Hulst en Zonhoven op het programma. Een terugkeer op 23 december is ook mogelijk, dan staat de Superprestige in Mol op het programma.