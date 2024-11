Michael Vanthourenhout onthult wat dé trigger was in zijn ommekeer na mindere resultaten

Michael Vanthourenhout zorgde in Kortrijk en Antwerpen voor een ommekeer. Hij stond voor het eerst in weken nog eens op het podium.

Het begin van het seizoen was uitstekend van Michael Vanthourenhout. In Beringen werd hij tweede, hij won in Ardooie, werd derde in Overijse en tweede in Woerden. Daarna zakte Vanthourenhout wat weg.

Op het Europees kampioenschap in Pontevedra werd hij tiende, in Lokeren pas twaalfde. In Niel deed Vanthourenhout het weer beter met een zesde plaats. Toch voelde Vanthourenhout dat hij tekort kwam en hij vertrok naar Spanje.

Trainingen in Spanje werpt vruchten af voor Vanthourenhout

Daar laste Vanthourenhout een zware trainingsweek in. "Dat wierp nu zijn vruchten af", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Hij werd zowel in Kortrijk als in Antwerpen derde, voor het eerst in een maand stond hij dus op het podium.

Ook deze week verblijft Vanthourenhout in Spanje om te trainen. Van daaruit vliegt hij samen met Iserbyt naar Dublin om er zondag de tweede manche van de Wereldbeker af te werken. Daarna keren ze terug naar Spanje.

"Nu we een goede start hebben genomen, staat het wereldbekerklassement meer dan ooit centraal voor Eli en mezelf. We hopen nu een reeks te kunnen neerzetten", stelt Vanthourenhout nog.