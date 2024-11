Sprak Vollering niet (volledig) de waarheid? Ploegmate van Kopecky vertelt ander verhaal

Demi Vollering vertrekt bij SD Worx-Protime na een woelig jaar. Onder meer de relatie met Lotte Kopecky was volgens de Nederlandse niet optimaal.

Na vier jaar bij SD Worx-Protime trekt Demi Vollering de deur achter zich dicht bij de Nederlandse ploeg. Vollering tekende voor twee jaar bij het Franse FDJ-SUEZ, terwijl de Nederlandse ploeg koos voor Lotte Kopecky en Lorena Wiebes.

De relatie tussen Vollering en Kopecky zou ook steeds slechter geworden zijn dit jaar. Toen Kopecky en Vollering samen aan de start stonden, werd er telkens een plan voor hen beiden gemaakt. Vollering had liever één plan.

En op het einde van het seizoen spraken Kopecky en Vollering ook niet meer met elkaar. "Ik merkte dat de communicatie maar van één kant kwam", zei Vollering onlangs bij NRC. "In Romandië (6 tot 9 september, nvdr.) vermeden we elkaar een beetje. Toen dacht ik: nu is het gewoon klaar."

Cecchini vertelt ander verhaal dan Vollering

De Italiaanse Elena Cecchini, die in 2025 voor SD Worx-Protime rijdt, was er van spanning in de ploeg echter geen sprake. "Er is veel geschreven en gezegd, maar ik denk dat het pure roddels zijn", zegt ze bij Bici.PRO.

"Tot aan de Tour waren de relaties kalm en ontspannen. Ik was er bij in de Tour (Kopecky ook niet, nvdr.), dus ik weet niet of er vanaf dat moment iets is veranderd. Maar in oktober waren we allemaal ontspannen en blij met wat we hebben opgebouwd", besluit de Italiaanse nog.