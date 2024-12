Belgen maken bij junioren meteen indruk in Dublin, maar ...

De wereldbeker in Dublin in het veldrijden zorgt een hele dag voor spektakel. Daarbij kijken we uiteraard niet enkel naar de mannen en de vrouwen, maar ook naar de diverse jeugdreeksen. Zo ook naar de junioren.

De Belgen deden het zeker niet slecht in Dublin. Meer zelfs: bij de junioren haalden ze met liefst twee het podium. Giel Leujene en Lennes Jacobs kleurden bovendien allebei meer dan de race. Eerste van zes races Voor de junioren was de race in Dublin de eerste van zes Wereldbekers dit seizoen. De kalender bij de U19 is niet zo vol als die bij de volwassenen. De andere races zijn in Hulst (21/12), Zonhoven (22/12), Besançon (29/12), Benidorm (19/01) en Hoogerheide (26/01). Giel Leujene en Lennes Jacobs maakten meteen heel wat indruk en eindigden op de plaatsen twee en drie in de race in Dublin. De overwinning moesten ze wel aan de jonge Fransman Soren Bruyère Joumard laten. Vier Belgen in top-10 De zestienjarige Fransman staat te boek als een groot talent en lijkt er eentje waar we nog veel van gaan horen. Hij kwam solo over de meet, met een dikke tien seconden voorsprong op Lejeune en Jacobs. Met Mats Vanden Eynde op plaats vijf en Keano Geens op plaats zeven eindigden er nog twee Belgen in de top-10.