Thibau Nys verklaart de hevige pijn aan zijn enkel waardoor hij moest opgeven

Thibau Nys heeft de Wereldbekercross in Dublin niet uitgereden. Twee rondes van het einde moest de Europese kampioen opgeven.

De koers begon meteen met de nodige miserie voor Thibau Nys. Koploper Michal Boros ging als eerste over de balken, maar haperde bij de tweede.

Felipe Orts ging daardoor tegen de vlakte. Nys zat even verder en toen Boros weer opstond en zijn fiets wou pakken knalde onze landgenoot recht op hem.

“Dit is een grote teleurstelling”, zei onze landgenoot na zijn opgave bij Het Laatste Nieuws. Nys was al ziek en dan kwam er nog eens die valpartij bij.

“Terwijl ik daar neerlag, is er iemand vol over mijn enkel gereden”, aldus Nys. “Ik kon er geen kracht meer opzetten. Ik heb nog geprobeerd van er een doorgedreven training van te maken, maar het werd erger en erger.”

“Het draaide echt vierkant. Dit is een grote teleurstelling. Ik had graag een mooie wedstrijd gereden”, vertelde hij nog. Hij trekt deze week op stage naar Spanje met de wegrenners van Lidl-Trek, maar zondag is hij in Oristano op Sardinië weer van de partij in de cross.