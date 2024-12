Ploeg van Wout van Aert spuit mist over zijn programma: "Het zou een verrassing zijn, maar..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wanneer zien we Wout van Aert terug in het veld? Visma-Lease a Bike wil nog niets meer zeggen, maar er bestaat een kans dat Van Aert het veldrijden helemaal links laat liggen.

Wout van Aert zou volgens de originele plannen van Visma-Lease a Bike na 19 december terugkeren in het veld. Dan is de eerste ploegstage van de ploeg in Spanje afgelopen en kon Van Aert opnieuw het veld induiken.

Door een achterstand in zijn looptrainingen is die datum echter onzeker. Die looptrainingen gaat Van Aert de komende weken opschroeven. "Nadien zien we wat er zal gebeuren, maar de signalen die ik de voorbije week van Wout hoorde zijn positief", zegt ploegleider Jan Boven bij HLN.

Volgens Boven is er ook een plan gemaakt met Van Aert over hoe ze de winter zullen aanpakken. Al vond Boven zich niet de juiste man om daarover te communiceren, dat laat hij over aan het mediateam van Visma-Lease a Bike.

Dan toch een winter zonder Van Aert?

Toch bestaat er volgens Boven nog altijd een kans dat Van Aert deze winter het veld niet zal induiken. Een winter overslaan, dat deed Van Aert nog nooit. Zelfs na zijn zware val in de Tour van 2019 reed Van Aert nog zeven crossen.

"Ik kan enkel zeggen dat de winter van Wout met, maar ook zonder cross kan zijn. Het zou een verrassing zijn mocht Wout deze winter niet crossen, maar dat zou hetzelfde gelden mocht Van der Poel niet crossen", stelde Boven nog.