Thibau Nys geeft dé reden van zijn stevige terugval de voorbije twee weken

Thibau Nys heeft er niet zijn beste periode opzitten. De Europese kampioen neemt nu even een pauze met een stage met Lidl-Trek.

Sinds zijn overwinningen in Overijse, een vierde plaats op de Koppenberg, zeges op het EK en in Lokeren en vierde plaats in Merksplas loopt het allemaal wat minder voor Europees kampioen Thibau Nys.

In Hamme werd hij door een valpartij in de slotronde veertiende, in de eerste manche van de Wereldbeker zakte Nys halfweg cross weg en moest hij tevreden zijn met plek twaalf. In Dublin haalde Nys door een val zelfs het einde niet.

Terugval Thibau Nys

Na een topmaand lijkt Nys opnieuw weg te zakken, net als vorig seizoen. Het zal de Europese kampioen dan ook deugd doen om de komende twee weken in Spanje te trainen met zijn wegploeg Lidl-Trek.

"Het zonnetje en de duurtrainingen zullen deugd doen", stelt Nys bij VTM Nieuws. "Al moet ik deze situatie ook niet te zwartgallig bekijken. Twee weken geleden voelde ik mij nog super en mijn prestaties in Overijse en op het EK leunden dicht bij mijn piek aan."

"Maar omdat mijn voorbereiding door ziekte niet optimaal was, heb ik die piekperiode niet zo lang kunnen doortrekken", geeft Nys de oorzaak voor zijn terugval de voorbije twee weken. Die vorm hoopt hij in Spanje terug te vinden.