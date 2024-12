Toon Aerts vreest alweer na nieuwe podiumplaats: "Wordt moeilijk voor mij"

Toon Aert stond in Dublin voor de derde keer dit seizoen op het podium na de Koppenbergcross en Merksplas. Al verwacht hij die lijn niet meteen door te trekken.

Door zijn achtste plaats in Antwerpen mocht Toon Aerts in Dublin vanop de eerste rij starten. En dat voor de eerste keer sinds zijn comeback in februari. Door een gebrek aan UCI-punten moest Aerts altijd achteraan starten.

In Dublin was dat dus niet het geval en Aerts greep die kans meteen. Hij was als beste weg en dook zelfs als eerste het veld in. Aerts streed daarna de hele cross mee om de zege, maar moest die uiteindelijk aan Vanthourenhout laten.

"Ik rijd mijn tweede Wereldbeker en ik sta op het podium. Daar kan ik alleen maar content mee zijn", zei Aerts achteraf. "In de wedstrijd voelde ik dat ik op het niveau ben waar ik wil zijn. Laat de rest maar komen."

Aerts vreest Sardinië en kijkt uit naar Herentals en Namen

Aerts trainde de voorbije twee weken op Mallorca en nam de crossen in Antwerpen en Dublin er tussendoor bij. Door die zware trainingsweken voelt Aerts dat de frisheid er stilaan weer aan zit te komen.

"Zondag in Italië wordt het misschien nog moeilijk voor mij", zegt Aerts over het snelle parcours in Sardinië. "Daarna volgt een heel mooi weekend met Herentals en Namen", glunderde Aerts nog.