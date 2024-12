Ondanks het zware ongeval en sleutelbeenbreuk: toch een beetje goed nieuws voor Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel kwam vanmorgen zwaar ten val bij een ongeval op training. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen.

Wat een pech voor Remco Evenepoel. Onze nationale trots knalde vanmorgen op een openstaand portier van een bestelwagen van Bpost.

Het verdict was hard voor de dubbele olympische kampioen: een breuk in het rechtersleutelbeen. Al is er wel een beetje goed nieuws bij dit ongeluk.

Er is gelukkig geen verplaatsing van de breuk. Het gaat om wat men een agulatie, of een kromming noemt. Evenepoel zal in het ziekenhuis van Herentals behandeld worden.

In principe zal er een plaatje in zijn sleutelbeen aangebracht worden. Daardoor zal hij ook sneller weer op de fiets zitten.

Als het allemaal een beetje meevalt, zou hij al binnen enkele dagen opnieuw kunnen fietsen. Dat is alvast een meevaller na het slechte nieuws van deze ochtend.

Soudal-QuickStep laat ondertussen weten dat Evenepoel naast de sleutelbeenbreuk ook een rib gebroken heeft, net als zijn rechterhand.