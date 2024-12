Meer details bekend! Omstaander zag ongeval van Remco Evenepoel gebeuren

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel werd dinsdagmorgen het slachtoffer van een ongeval op training. Hij werd geraakt door een openzwaaiende deur van een postbode.

Remco Evenepoel kwam vanmorgen stevig ten val tijdens een trainingsrit. Een openzwaaiende deur van een bestelwagen van Bpost was de schuldige. Bpost reageerde officieel al op het ongeval.

De lokale slager zag alles gebeuren. “Hij heeft er toch even op de grond gelegen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Remco zat nadien wat ineengedoken, het was duidelijk een zware slag.”

De klap moet blijkbaar bijzonder hard geweest zijn, zo meldt de man. “Het portier van de postauto was ook helemaal verwrongen. Zijn fiets was helemaal stuk, die hebben ze zoals een rolstoel bijeen geplooid.”

Er kwam een MUG-team ter plaatse. Ook Oumi was daar toen al bij. “Toen ik ben gaan kijken zag hij lijkbleek, de hulpdiensten hebben hem een cola gegeven. Zijn vrouw Oumi was ongeveer gelijktijdig met de hulpdiensten hier.”

