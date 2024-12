BREAKING: INEOS Grenadiers kondigt dan toch het vertrek van Tom Pidcock aan

Tom Pidcock (25) verlaat dan toch INEOS Grenadiers. Er waren al weken geruchten over een vertrek van de Brit, maar er is nu dus toch een akkoord gevonden voor een vertrek van Pidcock.

Er zat al enkele maanden ruis op de lijn tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers. De Brit werd op het laatste moment uit de selectie van de Ronde van Lombardije gehaalde en uitte daar ook zijn ongenoegen over op sociale media.

"Net wanneer alles goed begon te gaan, ben ik gedeselecteerd voor Lombardije", zei Pidcock toen scherp. "Mijn vakantie begint dus vroeger, I guess. Bedankt aan iedereen om me ook in moeilijke tijden te steunen."

Er waren al weken geruchten over een vertrek van Pidcock bij INEOS Grenadiers, maar de Brit had nog een contract tot eind 2027. Dat is nu in onderlinge overeenstemming verbroken, laat de ploeg weten in een persbericht.

"We zijn heel trots op het werk dat we hebben gedaan met Tom om hem te helpen enkele uitzonderlijke en memorabele momenten te creëren", zegt CEO John Allert. "Samen hebben we een krachtig hoofdstuk geschreven en hebben we getoond hoe spannend en divers profwielrennen kan zijn."

"Tom heeft grote multidisciplinaire doelen en we geloven dat deze beslissing het beste is om onze toekomstige ambities na te jagen met duidelijkheid en vastberadenheid. We bedanken Tom voor de laatste 4 jaar en wensen hem het beste voor de toekomst."