Dezelfde reflex bij elke tegenslag: gedachten van Remco Evenepoel gaan meteen naar vrouwlief Oumi

Remco Evenepoel heeft al veel tegenslag gekend en wellicht treedt telkens dezelfde reflex op. Oumi was ook na zijn val op training de eerste persoon in zijn gedachten.

Het is lang niet de eerste valpartij die Remco Evenepoel meemaakt in zijn carrière. We herinneren ons allemaal nog zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije en eerder dit jaar was er ook al een ernstige valpartij in de Ronde van het Baskenland. Door die laatste crash moest zijn voorbereiding op de Tour de France anders ingevuld worden.

Een valpartij op eigen bodem is toch nog anders, want dan kun je ook sneller door je naasten omringd worden. Dat was ook de wens van Evenepoel nadat hij in Oetingen tegen de vlakte ging. Omstaanders hebben bij Het Laatste Nieuws onderstreept dat Evenepoel duidelijk van slag was maar op geen enkel moment het bewustzijn heeft verloren.

Oumi naar plek van het ongeval

"Hij riep meteen: Bel Oumi! Bel een ambulance", citeert de krant één van de omstaanders. Het is natuurlijk logisch dat de eerste reflex van Evenepoel is om aan zijn echtgenote te denken. Dat zal hij wellicht ook gedaan hebben na die andere valpartijen, maar nu was er dus de mogelijkheid voor haar om zelf naar de plek van het ongeval te komen.

Oumi zou reeds aanwezig geweest zijn op het moment dat het MUG-team ook ter plekke kwam. De steun van Oumi zal voor Remco op dat moment ongetwijfeld heel belangrijk geweest zijn. Later werd ze ook gespot aan het Erasmus Ziekenhuis in Anderlecht. Eerst liet Remco zich daar controleren, vooraleer overgebracht te worden naar Herentals.

Remco en Oumi staan voor lastige periode

Remco en Oumi hebben samen al heel wat meegemaakt, van hoogtepunten tot diepe dalen. Dit is nu opnieuw zo'n periode waar ze samen door moeten.