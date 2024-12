Niels Albert pakt uit met ongelofelijke uitspraak over Mathieu van der Poel

Deze week liet Niels Albert weten dat Mathieu van der Poel deze winter amper drie crossen zou rijden. Dat is bijzonder weinig, zeker met de ambities die de Nederlander heeft.

Niels Albert zei eerder deze week dat hij gehoord heeft dat Mathieu van der Poel enkel in Benidorm en Hoogerheide aan de Wereldbekercrossen zou deelnemen.

Zijn derde cross van deze winter zou dan het WK in Liévin zijn. Na die drie wedstrijden zou Van der Poel het veldrijden alweer vaarwel zeggen. “Het WK is de enige cross die hem echt nog interesseert. Het record van zeven wereldtitels van Eric De Vlaeminck evenaren: daar is het Mathieu om te doen”, aldus Albert in Het Laatste Nieuws.

Alle andere crossen zouden niet meer meetellen. Benidorm is vlak bij zijn woonplaats, Hoogerheide is de cross die door vader Van der Poel georganiseerd wordt.

Van der Poel heeft duidelijk zijn doelstellingen en de rest interesseert hem niet. “Ken je dat verhaal van toen hij de Amstel Gold Race won? Hij is toen zijn trofee vergeten in de perszaal na de persconferentie. Dat zegt toch genoeg…”

Albert komt met een ongelofelijke uitspraak als men hem vraagt of Van der Poel geen risico neemt met zo weinig te crossen voor het WK. “Heeft hij meer nodig om te winnen? Mathieu kan zelfs wereldkampioen worden zonder één cross te hebben gereden.”