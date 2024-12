Patrick Evenepoel reageert op trainingsongeval van zoon Remco en is streng: "Onaanvaardbaar"

Na zijn zoon heeft ook Patrick Evenepoel nu van zich laten horen op zijn sociale media. Hij wijst vooral naar Telenet, door een storing verliep de communicatie moeilijk.

Op LinkedIn kwam Patrick Evenepoel terug op het trainingsongeval van zijn zoon Remco dinsdag. "We willen graag iedereen bedanken voor de vele steunberichten die we gisteren hebben ontvangen", zegt Evenepoel.

"Remco wordt momenteel verzorgd en stelt het gezien de omstandigheden goed. Het is de schrik van elke ouder om te horen dat je kind betrokken is bij een spijtig ongeval. We willen de hulpdiensten en de mensen die snel bij het ongeval waren bedanken voor de eerste zorgen.

"We hebben ook contact gehad met de mensen van bpost en willen ook de postbode een hart onder de riem steken: niemand wil in zo'n situatie betrokken raken", wijst vader Evenepoel niet met de vinger.

Evenepoel niet te spreken over Telenet

Dat doet hij wel richting Telenet, door een storing kon Remco Evenepoel zijn vader niet bereiken. "Voor ons als familie was het een bijzonder moeilijke dag gisteren. Door de storing bij Telenet was het voor Remco onmogelijk om noch zijn vrouw, noch ons te bereiken."

"Ook onderling konden we niet met elkaar communiceren. We hebben als ouders het nieuws dat onze zoon naar het ziekenhuis werd gebracht moeten vernemen via een bevriende ambulancier. In zo'n situatie geen contact kunnen hebben met elkaar is eigenlijk onaanvaardbaar."



"We hopen van harte dat men ook bij Telenet beseft dat voor ons, en wellicht ook voor vele andere klanten, wat er gisteren gebeurd is niet voor herhaling vatbaar is en men daar de nodige lessen uit trekt."

"De komende weken zullen volledig in het teken staan van herstel. We zullen er als familie alvast alles aan doen om Remco te laten herstellen in de beste omstandigheden en met de beste zorgen", sluit Evenepoel nog af.