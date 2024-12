Remco Evenepoel onthult details over ongeval op training: "Trok me nog weg, maar..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is dinsdagavond geopereerd na zijn valpartij en heeft het ziekenhuis van Herentals mogen verlaten. De olympische kampioen gaf nog wat meer details over de omstandigheden van het ongeval.

Een breuk in zijn hand, schouderblad en rib en een ontwricht sleutelbeen, met schade aan alle gewrichten. Dat is de zware tol voor Remco Evenepoel na zijn val op training dinsdagochtend in Oetingen.

Evenepoel ging dinsdagavond nog onder het mes in het AZ van Herentals, dat heeft hij woensdag na de middag mogen verlaten. Bij VTM Nieuws gaf Evenepoel nog wat meer details over de omstandigheden van het ongeval.

Evenepoel geeft details over ongeval

Het gebeurde volgens Evenepoel allemaal heel snel, hij zag dat het de deur van een geparkeerde wagen van bpost openzwaaide. "Ik heb mij nog kunnen wegtrekken, maar ik ben in de deur geramd en naar de andere kant van de weg gekatapulteerd."

Evenepoel ving de klap volledig op met zijn rechterhand en rechterschouder, die dus ook stevig werd geraakt. Toen de adrenaline was wat weggetrokken, voelde Evenepoel meteen dat het niet goed zat.

Door de storing bij Telenet kon Evenepoel niet meteen iemand bereiken, daar maakte zijn vader Patrick Evenepoel zich al boos over. Evenepoel zat uiteindelijk zo'n 30 tot 40 minuten op de plaats van het ongeval voor hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.