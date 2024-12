Hoe een ploegleider het verschil kan maken: Bart Wellens zag geniale zet in het veldrijden

De Spanjaard Felipe Orts stond afgelopen zondag op het podium in de Wereldbeker in Dublin. En dat heeft hij volgens Bart Wellens ook aan zijn ploegleider Richard Groenendaal te danken.

Felipe Orts is een van de revelaties van dit seizoen. De seizoen reed dit seizoen al dertien crossen en eindigde liefst twaalf keer in de top tien, enkel Woerden lukt dat niet. De Spanjaard stond ook al vijf keer op het podium.

Orts won in Rucphen en stond op het podium op het Europees kampioenschap in Pontevedra, in de Superprestige in Niel, in de X2O Trofee in Hamme en afgelopen zondag ook in de Wereldbeker in Dublin.

Orts heeft derde plaats aan Groenendaal te danken

Volgens Bart Wellens heeft Orts zijn derde plaats in Dublin te danken aan een tactische zet van zijn ploegleider Richard Groenendaal. De wereldkampioen van 2000 verplichtte Orts in de voorlaatste ronde te wisselen.

"Bleek dat hij nog snel een fiets met Rhino-bandenhad laten klaarzetten terwijl iedereen met Grifo’s reed. Richard was lucide genoeg om Felipe in de voorlaatste ronde te verplichten om op Rhino’s over te schakelen en Felipe is hem daarin blind gevolgd", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

In de laatste zeshonderd meter maakten de concurrenten van Orts heel wat fouten, terwijl de Spanjaard dat niet meer deed. "En zo kon hij in geen tijd van de zesde naar de derde plaats oprukken", stelde Wellens nog.